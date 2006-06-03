Сегодня в Украине завершилось независимое тестирование выпускников школах, сообщил министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, внешняя оценка знаний проводилась одновременно по всей стране, без перерывов, и проходила в форме письменного тестирования с обеспечением равных требований и условий для всех участников.

Желание пройти тестирование изъявили более 42 тысяч выпускников, то есть около 10% от общего количества выпускников школ 2006 года. На прохождение теста по истории зарегистрировались 21 тысяча 736 выпускников, по математике – 17 тысяч 428 человек. Тестирование на знание украинского языка проводилось в 2 тыс. 987 аудиториях, математики – 1 316, истории – 1 602. Всего по Украине работало 178 пунктов тестирования.

Результаты тестирования будут обнародованы: по украинскому языку – 19 июня, по истории – 21 июня, по математике – 23 июня. Результаты будут известны только самому выпускнику, который при желании может его использовать как на выпускном экзамене в школе, так и при поступлении в вуз.

По словам С.НИКОЛАЕНКО, выпускникам тестирование пришлось по душе, и основная их часть справилась с ним успешно (по крайней мере, в отведенное для тестирования время: по истории – 90 минут, по математике – 135 минут). В ходе тестирования не было зафиксировано никаких нарушений, и в целом процесс оценки проходил прозрачно.

«Мы считаем, что это оценка не только знаний конкретного ученика, конкретного педколлектива и системы образования, а это в целом тест на зрелость системы образования Украины и всего нашего общества. Мы делаем серьезные шаги по улучшению украинского образования, его конкурентоспособности и одновременно мы делаем серьезный шаг для того, чтобы все процессы в образовании были более демократическими, более прозрачными и более современными» - отметил С.НИКОЛАЕНКО.

По словам директора Украинского центра оценки качества образования Лилии ГРИНЕВИЧ, проведение подобного тестирования – важное событие, так как в Украине создана система, при которой все выпускники школ имеют равные шансы на поступление в высшее учебное заведение, и уже не будет «соревнования родителей».

Что касается принятия результатов теста при вступлении в вузы, министр отметил: «Согласно указу Президента, постановлению Кабинета Министров, приказа министра (образования) и правилам приема результаты тестирования будут обязательными на территории Украины во всех университетах».

Он сообщил, что ни один из руководителей высших учебных заведений на сегодняшний день не заявлял, что его вуз не принимает результаты тестирования. С.НИКОЛАЕНКО пообещал, что встретится с ректорами всех украинских вузов и убедит их в необходимости принятия результатов тестирования. «Я на всех телеканалах в первый день (начала тестирования – УНИАН) демократически прямо сказал, что если кто-то не признает тесты и не будет признавать приказ, будет другой (руководитель вуза), кто будет его признавать. Эта демократия нравится руководителям (вузов) и они ее принимают» - подчеркнул министр.