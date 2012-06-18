Евро в обменниках дорожает

Курс покупки наличного евро вырос на 0,4%, продажи — на 0,3%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,10-10,27 грн/евро, по продаже – в пределах 10,30-10,45 грн/евро.

Американскую валюту в понедельник покупают в среднем по 8,08 грн/долл., продают – по 8,12 грн/долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,1%, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,10 грн/долл., по продаже – в пределах 8,10-8,14 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5% и составляет 0,2443 грн/рубль, продажи — также на 0,4% - до 0,2528 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2490 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2490-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,08/8,12 грн, евро — 9,98/10,28 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,09/8,13 грн, евро – 10,10/10,50 грн, рубль – 0,2350/0,2550 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,125 грн, евро – 10,15/10,45 грн, рубль – 0,2450/0,2550 грн.