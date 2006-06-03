Черновецкий инициирует повышение зарплаты чиновникам КГГА

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ инициирует повышение зарплаты сотрудникам Киевской городской государственной администрации.

Как сообщает официальный веб-портал Киевской городской власти, он сказал: "Мне сейчас нужно решить вопрос, чтобы чиновник мэрии стоил, ну хотя бы 500-1000 долларов, иначе я не смогу привлечь кадры".

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что высокая зарплата чиновников предохранит от взяточничества в Киевгосадминистрации.

"Дешевый чиновник обойдется вам (киевлянам) в некоторых случаях в миллионы долларов в месяц", - считает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сообщил, что, набирая новых сотрудников горадминистрации, отдает преимущество молодым специалистам с западным образованием, на которых он может положиться.

Киевский городской председатель отмечает, что сотрудники администрации должны иметь деловые способности, но не быть бизнесменами.