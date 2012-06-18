Луганские пограничники пропустили около 2 тысяч болельщиков
03:02, 18 июня 2012Общество
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С начала Евро-2012 луганские пограничники пропустили через государственную границу около 2 тысяч болельщиков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского пограничного отряда, начиная с 1 июня для болельщиков действует процедура упрощенного пересечения украинско-российской границы.
Для оформления гостей Евро-2012 на пункте пропуска «Изварино» создан специальный коридор. В среднем, благодаря упрощенной системе, процедура оформления занимает около 10 секунд.
Персонал пункта пропуска прошел подготовку и может свободно общаться с гостями на английском и немецком языках.
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