Луганские пограничники пропустили около 2 тысяч болельщиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского пограничного отряда, начиная с 1 июня для болельщиков действует процедура упрощенного пересечения украинско-российской границы.

Для оформления гостей Евро-2012 на пункте пропуска «Изварино» создан специальный коридор. В среднем, благодаря упрощенной системе, процедура оформления занимает около 10 секунд.

Персонал пункта пропуска прошел подготовку и может свободно общаться с гостями на английском и немецком языках.