Фестиваль эстрадной песни сменил формат на студенческий

Как передает корреспондент УНИАН, открылся фестиваль накануне в Луцке и продлится до 20 июня на озере Свитязь.

По словам городского председателя Николая Романюка, фестиваль изменил формат и стал международным студенческим. «Очень хорошо, когда люди встречаются, когда у них есть возможность показать свое творчество, достижения и еще лучше, что это встречаются молодые люди, которым строить будущее нашего государства», - отметил Н.Романюк.

В первый день для собравшихся пели вокальный октет «Double voice», народный артист Украины Василий Чепелюк и другие. Приятной неожиданностью для всех стало выступление известной украинской группы «Друга ріка».