При падении крана на стройке погиб рабочий
12:05, 17 июня 2012Общество
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Один рабочий погиб, еще один госпитализирован в результате падения башенного крана в Гурзуфе.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел в субботу на строительстве 9-этажного дома.
При поднятии металлической арматуры 30-метровый кран, который не был введен в эксплуатацию, накренился и упал. Погиб рабочий. Крановщик доставлен в больницу с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гиповолемическим шоком 1-й степени.
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