При падении крана на стройке погиб рабочий

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел в субботу на строительстве 9-этажного дома.

При поднятии металлической арматуры 30-метровый кран, который не был введен в эксплуатацию, накренился и упал. Погиб рабочий. Крановщик доставлен в больницу с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гиповолемическим шоком 1-й степени.