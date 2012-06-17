При падении крана на стройке погиб рабочий

12:05, 17 июня 2012
Общество
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Один рабочий погиб, еще один госпитализирован в результате падения башенного крана в Гурзуфе.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел в субботу на строительстве 9-этажного дома.

При поднятии металлической арматуры 30-метровый кран, который не был введен в эксплуатацию, накренился и упал. Погиб рабочий. Крановщик доставлен в больницу с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гиповолемическим шоком 1-й степени.

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