О сталинских репрессиях против крымских татар снимут фильм

Как пишет газета "Зеркало недели. Украина", фильм будет основан на судьбе дважды Героя СССР, летчика-истребителя Амет-Хан Султана, который принимал участие в освобождении Крыма в составе Восьмой воздушной армии. В составе этой же армии он освобождал и Севастополь - 9 мая 1944 года. А 18 мая 1944 года в 4 часа утра по приказу Сталина началась депортация крымских татар.

По информации издания, съемки художественного фильма «Хайтарма» («Возвращение») начнутся в конце сентября в Крыму. Картина будет сниматься на частные деньги, поскольку у государства идея создания такого фильма не нашла отзыва.

Предварительно бюджет картины будет составлять около 2,5 млн долларов. Основные расходы пойдут на реконструкцию исторических событий: это костюмы, оружие, техника, поезда, машины, самолеты. Съемки пройдут в Алупке, Бахчисарайском районе, Судаке.