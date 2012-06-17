В Ровно основан музыкально-художественный салон «Возле старого фортепиано»

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заведующей музеем Инны Нагорной, изюминой салона является то, что местные авторы будут исполнять песни и романсы, читать свои поэтические произведения под аккомпанемент старинного пианино, на котором во времена немецкой оккупации Ровно играли известные писатели Улас Самчук та Елена Телига.

В дальнейшем салон будет действовать в форме музыкальных вечеров под таким же названием, где будет звучать музыка украинских композиторов под аккомпанемент старого пианино, которое в настоящее время хранится в музее Уласа Самчука.

Этот музыкальный инструмент подарили этому заведению потомки хозяев помещения, в которых квартировал У.Самчук в период немецкой оккупации города, и где часто устраивали собрания и творческие вечеринки известны представители украинской интеллигенции и культуры.

Старинное пианино получило второе дыхание благодаря Ровенскому музыканту и педагогу Николаю Пономаренко, который удачно настроил раритет «Арнольд Фибигер».

На первом творческом вечере из цикла «Возле старого фортепиано» звучали украинские романсы, народные песни в обработке известных композиторов, а также романсы на слова ровенского поэта Петра Велесика в исполнении ровенской певицы, заслуженного деятеля культуры Украины, преподавателя музыкально-педагогического факультета Ровенского государственного гуманитарного университета Галины Швыдкив.

Было отмечено, что исполнитель украинских романсов Г.Швыдкив – родная племянница писательницы Маргариты Бжеской, которая в настоящее время живет в Бразилии. В свое время ее крестным отцом и стал писатель У.Самчук.