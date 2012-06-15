В Украине появится еще один памятник Бандере
21:15, 15 июня 2012Общество
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В райцентре Здолбунов Ривненской области 24 августа, в День Независимости Украины, будет открыт памятник лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере.
В Здолбунове памятник откроют ко Дню Независимости
Как сообщил корреспонденту УНИАН член фракции ВО «Свобода» в Ривненском областном совете Степан Молчан, инициатором установки такого памятника выступает «Свобода».
По словам С.Молчана, уже собрано от граждан пожертвований на памятник С.Бандере в сумме свыше 30 тыс. грн, из которых треть перечислена на изготовление проектно-сметной документации.
Однако всего на памятник необходимо собрать почти 50 тыс. грн. Инициаторы его сооружения все же твердо намерены собрать в ближайшее время такую сумму, чтобы успеть открыть памятник ко Дню Независимости.
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