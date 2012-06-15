В Украине появится еще один памятник Бандере

Как сообщил корреспонденту УНИАН член фракции ВО «Свобода» в Ривненском областном совете Степан Молчан, инициатором установки такого памятника выступает «Свобода».

По словам С.Молчана, уже собрано от граждан пожертвований на памятник С.Бандере в сумме свыше 30 тыс. грн, из которых треть перечислена на изготовление проектно-сметной документации.

Однако всего на памятник необходимо собрать почти 50 тыс. грн. Инициаторы его сооружения все же твердо намерены собрать в ближайшее время такую сумму, чтобы успеть открыть памятник ко Дню Независимости.