Профсоюзы: В проекте Трудового кодекса - неограниченный рабочий день

В проекте Трудового кодекса в действительности задекларирован неограниченный рабочий день.

Об этом заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

«Длительность рабочей недели «по просуммированному учету рабочего времени», как это сказано в статье 143 проекта новой редакции ТК, не имеет вообще никаких предельных границ, а часть 3 этой статьи фактически разрешает ввести какую-либо – вплоть до 24 часов – длительность работы работника», - подчеркнул М.Якибчук.

В свою очередь, заместитель председателя НФПУ Григорий Кабанченко обратился к работающим украинцам с призывом прочитать проект Трудового кодекса, потому что после его принятия придется работать долго и иногда – бесплатно.

«Мы призываем украинцев прочитать, если не весь кодекс, то хотя бы отдельные статьи. Мы настаиваем на широком обсуждении документа. Необходимо четко сформулировать положения кодекса, это не даст возможности двойного толкования. Потому что часть первая документа действительно устанавливает 40-часовую рабочую неделю, а следующие части дают возможность и определяют нормы, как это обойти», - отметил Г.Кабанченко.