В Херсонской области разбился насмерть дельтапланерист.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальном управлении МЧС в Херсонской области, 14 июня в Голопристанском районе во время полета на самодельном дельтаплане у летательного аппарата отказал двигатель и он рухнул вниз с 30-метровой высоты в поле возле села Бехтеры.

После падения 44-летний пилот дельтаплана, житель Херсона, был доставлен в реанимационное отделение Голопристанской районной больницы, где медикам пришлось ампутировать ему правую ступню. Однако, не смотря на все усилия врачей, сегодня в 2 часа ночи дельтапланерист скончался в больнице.

По указанному факту проводится расследование.