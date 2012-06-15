На Полтавщине ураган убил человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, это произошло вчера, 14 июня.

Также из-за сильного дождя с градом и шквалистых порывов ветра в 15 населенных пунктах Кременчугского, Новосанжарского, Кобеляцкого, Козельщинского районов и г. Комсомольске произошло частичное повреждение 67 крыш частных домов и 8 объектов социально-бытовой сферы, повалены деревья.

На полях повреждены посевы зерновых культур. Обесточен 101 населенный пункт.

К ликвидации последствий привлечены 253 человека и 68 единиц техники.