Возбуждено уголовное дело против директора лицея
14:00, 03 июня 2006Общество
418
За незаконное взимание денег с родителей
Прокуратурой Харькова возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из местных лицеев.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Директор лицея, злоупотребляя служебным положением, установил дополнительную плату за учебу в лицее (финансируется за счет государственного бюджета) и заставлял граждан перечислять средства за учебу их детей на счет специального фонда учебного заведения. Таким образом, указанным фондом были незаконно получены средства на общую сумму свыше 1,3 млн. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter