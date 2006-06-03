Возбуждено уголовное дело против директора лицея

Прокуратурой Харькова возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из местных лицеев.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Директор лицея, злоупотребляя служебным положением, установил дополнительную плату за учебу в лицее (финансируется за счет государственного бюджета) и заставлял граждан перечислять средства за учебу их детей на счет специального фонда учебного заведения. Таким образом, указанным фондом были незаконно получены средства на общую сумму свыше 1,3 млн. грн.