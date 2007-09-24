Чорновил: Украина может стать мишенью для террористов

Депутат Верховной Рады 5-го созыва, член Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что в случае вступления в НАТО Украина может стать мишенью для террористов. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании "Виннитчина".

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Т.ЧОРНОВИЛА, любая новая страна НАТО становится мишенью для террористов, "и НАТО от этого защитить не может".

"Что касается НАТО, то мы считаем что это членство Украине не нужно. Вступление в НАТО – это конфликт с Россией, а также всеми террористическими организациями мира", - заявил он.

Т.ЧОРНОВИЛ считает, что Украина не имеет внешних врагов, с которыми бы мог разгореться вооруженный конфликт. “Никто на нас нападать не собирается, но от криминалитета, наркомафии и терроризма НАТО не защищает", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов выступила с инициативой провести референдум на темы статуса русского языка, внеблокового статуса Украины и прямого избрания руководителей областных и районных администраций.

12 сентября лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов планирует до конца избирательной кампании подготовить и направить в ЦИК документы для регистрации инициативных групп по проведению референдума.