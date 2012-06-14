Авиапартнерство по-российски: Россия заменит украинские двигатели на Ан-148

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Юрий Слюсарь, передает агентство «Прайм».

«У нас есть идея двигатель от SSJ-100 - Sam-146 повесить на Ан-148, поскольку, чем больше мы будем выпускать двигателей, тем быстрее он станет экономически эффективным. Хотя, с другим двигателем Ан-148 должен будет проходить серию новых испытаний. По времени это занимает года два, а инвестиции не менее 100 миллионов долларов. Еще к этому необходимо добавить производство опытного самолета Ан-148, на который устанавливался бы новый двигатель и оборудование. Таким образом, вся программа испытаний будет стоить около 5 млрд руб. (около 166 млн долл. – УНИАН)», - сказал Ю.Слюсарь.

В настоящее время в авиапарке РФ находится восемь самолетов Ан-148. Шесть самолетов эксплуатирует авиакомпания «Россия» и два самолета - авиакомпания «Полет».

На данный момент самолеты Ан-148 комплектуются двигателями Д-436-148, которые производит украинское ОАО «Мотор Сич».

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.