В шести областях на вечер объявили штормовое предупреждение

17:58, 11 июня 2012
Общество
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Гидрометцентр объявил на сегодняшний вечер штормовое предупреждение в шести областях Украины.

Грозы, ливни и шквалы уже в течении ближайших часов

В ближайшие три часа с сохранением до конца суток в Черновицкой, Тернопольской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях прогнозируются грозы, сильные ливни, местами град и шквалы 25 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в гидрометцентре.

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