В шести областях на вечер объявили штормовое предупреждение

В ближайшие три часа с сохранением до конца суток в Черновицкой, Тернопольской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях прогнозируются грозы, сильные ливни, местами град и шквалы 25 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в гидрометцентре.