Азаров: у государства нет денег на Банк развития

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он написал на своей странице в Facebook в ходе общения с пользователями сети.

«Сама по себе идея создания банка, безусловно, интересная, но как всегда она упирается в отсутствие реального капитала. Эта идея должна быть привлекательной для частных инвесторов, и капитал банка должен формироваться не только из средств государства, которых сейчас не так много, но и из капитала инвесторов. Поэтому на данном этапе практически вопрос создания такого банка не стоит», - написал Н.Азаров.

При этом он не исключил, что такой банк может быть создан в будущем.

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Напомним, что идея о создании в Украине Банка развития для поддержки и реализации крупных, важных для страны проектов в различных сферах, обсуждается уже несколько лет.

8 июня в ходе встречи с премьер-министром Николаем Азаровым ученые-экономисты поднимали тему необходимости создания в Украине такого банка.