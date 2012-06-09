Янукович ввел в действие новую редакцию Военной доктрины

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, Кабинету министров Украины поручено внести в трехмесячный срок в установленном порядке предложения о приведении актов законодательства в соответствие с этим Указом. Министерству иностранных дел Украины, Министерству обороны Украины поручено обеспечивать информационное сопровождение выполнения Военной доктрины Украины.

Согласно решению СНБО, основными целями военной политики Украины по предотвращению возникновения военных конфликтов являются:

- снижение уровня напряженности военно-политической обстановки и урегулирование противоречий между сторонами военно-политических отношений;

- устранение противоречий путем достижения комплексной сбалансированности интересов сторон военно-политических отношений;

- содействие паритетному и сбалансированному сокращению вооруженных сил и вооружений в регионе и мире;

- усовершенствование международно-правовых механизмов, направленных на недопущение применения военной силы для решения проблемных вопросов военно-политических отношений.

Кроме того, Доктриной определено, что основополагающими принципами военной политики Украины по предотвращению возникновения военных конфликтов являются:

- обеспечение обоснованности, последовательности и системности военной политики;

- соблюдение безъядерного статуса и политики внеблоковости;

- координация и согласованность действий на межгосударственном уровне.

При этом основными путями предотвращения возникновения военных конфликтов являются:

- повышение роли и авторитета Украины на международной арене;

- участие в международных политических, по безопасности, экономических, культурных и других организациях, деятельность которых не противоречит нормам международного права и законодательству Украины;

- активное содействие развитию современных систем коллективной безопасности;

- обеспечение боеспособности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на уровне, достаточном для сдерживания потенциального агрессора от применения военной силы против Украины;

- юридическо-правовое оформление международных гарантий, предоставленных Украине в связи с ее отказом от ядерного оружия;

- завершение договорно-правового оформления государственной границы Украины;

- обеспечение информационной безопасности;

- укрепление позитивного имиджа Украины на международной арене путем активизации информационно-разъяснительной работы по вопросам военной политики государства; соблюдение международных обязательств в сфере осуществления контроля над вооружениями;

- участие в международных операциях, связанных с урегулированием кризисов, в антитеррористической и антипиратской деятельности в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины;

- предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в ней государствам, в определенном международными нормами порядке;

- расширение международного экономического сотрудничества по вопросам развития административно-территориальных единиц, территории которых прилегают к государственной границе Украины;

- повышение жизненного уровня населения и преодоление чрезмерного имущественного расслоения в обществе;

- соблюдение прав этнических и религиозных меньшинств, обеспечение их национально-культурных потребностей.

Доктриной определено, что Украина соблюдает политику внеблоковости, расценивает ее как важный фактор снижения напряженности военно-политической обстановки в регионе.

В то же время Украина считает намерениями или действиями других государств действия, создающие условия для возникновения военного конфликта и применения военной силы против нее, а именно:

- предъявление ультимативных требований, выполнение которых может привести к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины;

- прекращение дипломатических отношений с Украиной;

- разрешение другого государства на использование собственной территории третьим государством (коалицией) для подготовки и осуществления агрессии против Украины;

- экономическую или информационную блокаду Украины;

- препятствование выполнению субъектами обеспечения национальной безопасности своих функций;

- проведение акций, нарушающих безопасность функционирования объектов ядерной, химической промышленности, оборонно-промышленного комплекса, объектов, на которых хранятся вооружения, военная техника, боеприпасы, других потенциально опасных объектов, в том числе кибернетических атак на указанные объекты;

- демонстрацию военной силы, активизацию разведывательно-подрывной деятельности против Украины;

- финансирование непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований на территории Украины или поставки им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники;

- проведение общей или частичной мобилизации в случае развертывания военных формирований возле государственной границы Украины;

- оставление без согласования с Украиной пунктов дислокации подразделениями вооруженных сил другого государства, которые в соответствии с заключенными международными договорами находятся на территории Украины, а также действия по применению таких подразделений против третьего государства.

В соответствии с решением Совета нацбезопасности, с целью сдерживания потенциального агрессора в случае возникновения предпосылок применения военной силы Украина в зависимости от обстоятельств может:

- активизировать действия в международном информационном пространстве;

- обратиться в Совет Безопасности ООН, другие международные и региональные организации, влиятельным государствам, государствам – гарантам безопасности Украины в соответствии с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия по осуществлению мероприятий по недопущению применения военной силы против Украины;

- ввести правовой режим военного (чрезвычайного) положения;

- демонстрировать собственную обороноспособность, готовность и решительность к отражению агрессии, способность причинения потенциальному агрессору неприемлемых потерь.

Доктрина определяет, что основной целью подготовки государства к вооруженной защиты национальных интересов является достижение уровня обороноспособности, достаточного для сдерживания других государств от применения военной силы против Украины, а в случае военного конфликта – для оперативного и согласованного перехода государства из мирного к военному положению и отпора вооруженной агрессии, ликвидации (локализации, нейтрализации) вооруженного конфликта, территориальной обороны и гражданской защиты Украины.

При этом целью применения Украиной военной силы в случае вооруженной агрессии является принуждение агрессора к отказу от дальнейшего применения военной силы с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины, а также к предоставлению гарантий по возмещению причиненных убытков; в случае вооруженного конфликта – достижения согласия между сторонами конфликта об отказе от требований, которые нарушают конституционный строй и территориальную целостность Украины, от дальнейшего применения военной силы, а также о разоружении незаконных военизированных или вооруженных формирований.