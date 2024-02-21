Но есть тенденция уменьшения этого процента.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел очередной опрос граждан относительно наиболее реалистичного исхода войны, которое показало, что сейчас 66% украинцев верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий. В то же время есть тенденция к уменьшению этого процента.

Такие данные обнародованы в графиках КМИС по результатам всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", который проведен в течение 5-10 февраля 2024 года.

Отмечается, что респондентам были зачитаны пять возможных сценариев: от "сохранения государственности и независимости Украины, пусть даже с вынужденными территориальными потерями" (что фактически отвечает, что реалистичным является удержание территорий, которые сейчас контролируются) до "переноса боевых действий на территорию РФ" (что соответствует полному восстановлению территориальной целостности и ведению войны уже на территории России.

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Согласно полученным результатам, 66% - верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым. В том числе 14% уверены, что будет не только восстановлена территориальная целостность, а что боевые действия будут вообще перенесены на территорию России.

Но при этом социологи обращают внимание, что по сравнению с маем 2022 года стало чуть меньше тех, кто считает реалистичным сценарий полного восстановления территориальной целостности. Так, в мае 2023 года верили в восстановлении целостности – 71%, из которых о переносе боев на территорию страны агрессорки говорили 10%.

В то же время с 25% в мае 2022 года до 32% в феврале 2024 года стало больше тех, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери. Из этих 32% больше всего (19%) тех, кто считает, что война завершится удержанием территорий, которые контролируются сейчас (в мае 2022 года таких было 6%, но с мая 2022 года Украина освободила значимую часть территорий, то есть в 2024 году респонденты отвечали в условиях ситуации на поле боя, которая существенно отлична, от ситуации мая 2022 года). Еще 9% верят в освобождение всех территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля 2022 года. Остальные 4% говорят об освобождении всех территорий вместе с Донбассом, но без Крыма.

Опрос также продемонстрировал, что украинцы сохраняют оптимизм по вопросу победителя в войне. Так, по состоянию на начало февраля 2024 года 89% украинцев в целом верят в победу Украины, из них 60% безусловно убеждены в этом. В мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были безусловно убеждены в этом.

О том, что одержит победу Россия сейчас думают 4% (в мае 2022 года таких было 1%).

Опрос проводился методом телефонных интервью. Изучено мнение 1202 респондентов. Статистическая погрешность такой выборки не превышает 3,2%.

Другие результаты опроса

Как сообщал УНИАН, на днях социологическая группа "Рейтинг" также опубликовала результаты опроса относительно общественно-политических настроений населения, в соответствии с которыми большинство украинцев уверены, что наша страна сможет одержать победу над Россией. Об этом отметили 85% респондентов, а 15% не уверены в этом.

В то же время 79% не уверены, что без западной помощи удастся одержать победу.

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