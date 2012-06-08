Украину пугают аномальной погодой, смерчами и ураганами

При этом, ситуация может усугубиться смерчами и ураганами, или же страшными ливнями, как недавно в Киеве, когда с домов срывало крыши, а по улицам текли реки, пишет Сегодня.

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По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, такая же погода сохранится в ближайший месяц, особенно в западных и северных областях.

Ученые-климатологи прогнозируют, что катаклизмы продолжатся и дальше: вместо стабильно теплого лета, прохладных весны-осени и морозной зимы нас ежегодно будет ждать температурная «синусоида» — резкие перепады от мороза до жары и наоборот, а дожди будут внезапно сменяться периодами засухи.

Так же возможны и градобои с ливнями, и смерчи, и мини-торнадо, особенно в пригорных и приморских областях.

По словам научного сотрудника Института геофизики НАН Украины Светланы Бойченко главной проблемой планеты есть человек, построивший огромную промышленность, из-за которой климатические процессы проходят быстрее. «Кроме того, в последние годы росла активность Солнца — апогея она достигнет в 2013 году, потом пойдет на спад, а значит в ближайшие 30 лет в атмосфере будут больше перемещаться воздушные массы, испаряться вода с поверхности Мирового океана, отсюда и смерчи, дожди с градом».

По мнению Бойченко, Карпатам, за которые будут «цепляться» тучи, грозят более сильные, чем обычно, наводнения. Там, где в горах варварски вырубили леса, паводки станут более обширными. Участятся смерчи в городах, особенно в Киеве, где при высотном строительстве не учитывалась роза ветров, в следствии чего между высотками образуются воздушные вихри.