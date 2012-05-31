Депутаты призывают увеличить присутствие женщин в политике

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.Геращенко, об этом депутат сказала на круглом столе на тему: «Участие женщин в парламентских выборах 2012 года в Украине».

«К сожалению, в Украине это неуважительное отношение в первую очередь озвучивается представителями власти, которые не скрывают своего неприятия общественно-активной и образованной женщины», - подчеркнула И.Геращенко. Она выразила убеждение, что сегодня нужно совместно преодолевать такие общественные стереотипы и в то же время политические партии и их лидеры должны занимать твердую позицию относительно увеличения присутствия женщин в политике и усиления их роли.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк отметил, что в соответствии с результатами исследований, политика государств, где есть сильное присутствие женщин, является более социально ориентированной, в частности в скандинавских государствах, где традиционно участие женщин в политике является одним из самых высоких в мире и составляет около 40%. Он пожалел, что в новом Законе Украины «О выборах народных депутатов Украины» не предусмотрен механизм квотирования по гендерному признаку. Б.Тарасюк отметил, что кроме стран, где квоты законодательно закреплены, во многих странах политические партии добровольно приняли стратегии по квотам для женщин. Он убежден, что добровольное квотирование партийных списков по гендерному принципу – это действенный механизм обеспечения политического участия женщин.

Это мнение разделяет сопредседатель МФО «Равные возможности», народный депутат («БЮТ-Батькивщина») Елена Кондратюк. По ее мнению, такой ситуативный и временный механизм способен выровнять баланс в обществе. «Когда баланс выравнивается, квота снимается. Но сейчас задача женщин – проявить готовность и продолжать идти дальше», - подчеркнула депутат. По словам Е.Кондратюк, вопрос о готовности женщин к активному участию в политической жизни общества вообще не стоит, поскольку в партиях на низовом уровне преимущественно работают женщины, на избирательных участках также работают женщины. Она отметила, что украинское общество не настолько экономически развитое, чтобы женщина могла перевести часть домашней работы на других и полноценно заниматься политическими и общественными делами. Кроме того, наличие гендерно-стереотипного отношения в обществе становится преградой на пути многих женщин. «Женщинам в политике намного сложнее, чем мужчинам. Но наша задача - преодолевать стереотипы, изменять привычные и удобные для мужчин правила, делать политику в Украине более качественной и гуманной», - подчеркнула Е.Кондратюк.

"Участие женщин в политике является важным элементом любой демократии. Мы должны объединить наши усилия в поисках эффективных решений проблемы недостаточного участия женщин в регионе ОБСЕ ", - сказала заместитель спикера парламента Грузии Русудан Кервалишвили. Она также рассказала, что в Грузии были внесены поправки в соответствующее законодательство, в частности, увеличено бюджетное финансирование тех политических партий, в проходной части списков которых представлено не меньше 20% женщин.

В свою очередь председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и гендерной политике Комитета Верховной Рады Елена Бондаренко отметила, что "парламентские выборы-2012 станут для политических партий-участниц избирательного процесса тестом на настоящую, а не декларативную преданность европейским ценностям, которыми является демократия, верховенство права, права человека». Она напомнила, что один из основополагающих принципов соблюдения прав человека – равенство возможностей и недискриминация. По словам депутата, упрямый отказ парламентского большинства от поддержки изменений к законодательству, которые должны были бы обеспечить равенство женщин и мужчин в избирательном процессе, свидетельствует о том, что украинский политикум в целом еще не "дорос" до европейского самоосознания.