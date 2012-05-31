С днепропетровскими террористами работает СБУ - обвинение будет в течение 3 дней

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в днепропетровской милиции, отметив, что сейчас с задержанными работают сотрудники СБУ, поскольку совершенное преступление подпадает под юрисдикцию СБУ.

Вместе с тем в милиции не уточнили, где сейчас находятся задержанные.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.

Впоследствии СБУ составила и обнародовала фотороботы четверых разыскиваемых по подозрению в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

Сегодня, 31 мая, в Днепропетровске были задержаны двое подозреваемых в совершении этого преступления.