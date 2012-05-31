С днепропетровскими террористами работает СБУ - обвинение будет в течение 3 дней
21:59, 31 мая 2012Общество
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В течение трех суток двум задержанным сегодня по подозрению в организации взрывов в Днепропетровске должно быть предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения.
|27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в днепропетровской милиции, отметив, что сейчас с задержанными работают сотрудники СБУ, поскольку совершенное преступление подпадает под юрисдикцию СБУ.
Вместе с тем в милиции не уточнили, где сейчас находятся задержанные.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.
Впоследствии СБУ составила и обнародовала фотороботы четверых разыскиваемых по подозрению в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.
Сегодня, 31 мая, в Днепропетровске были задержаны двое подозреваемых в совершении этого преступления.
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