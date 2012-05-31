Налоговики из разных стран договорились работать вместе

Представители Украины, Бельгии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши при участии Европейской Комиссии договорились о совместном противостоянии экономической преступности.

Об этом сообщил начальник налоговой милиции Украины перед началом Международной конференции «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», которая началась сегодня в г. Ирпень (Украина, Киевская область).

«В ходе последних встреч при содействии Европейской Комиссии мы достигли принципиального понимания необходимости объединения усилий по борьбе с экономическими преступлениями. Не могут быть эффективными локальные действия национальных органов по противодействию экономическим злоупотреблениям в условиях глобализации и снижения барьеров для перетекания капиталов», - сказал Андрей Головач. По его словам, в ходе конференции планируется детализация намерений и обсуждение подходов к продвижению в направлении реализации этой инициативы.

По словам Андрея Головача, сегодня налоговая милиция Украины уже успешно сотрудничает с коллегами из 67 мира. «Высокий уровень нашего международного сотрудничества - это лишь одно из свидетельств высокого профессионализма и передового опыта, который накоплен в нашей структуре», - подчеркнул начальник налоговой милиции.

На Международную конференцию «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями» в Украину приехали представители налоговых / фискальных полиций из 12-ти стран мира. Также конференцию посетили представители Европола.

Налоговая милиция Украины является эффективным государственным инструментом для противостояния экономической преступности.