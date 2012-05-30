Бойко: высокие цены на газ - угроза энергетической безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля со ссылкой на интервью Ю.Бойко CNN.

«Я считаю, что экстремально высокие цены на газ сегодня согласно контракту, подписанному предыдущим премьер-министром, являются реальной угрозой для энергетической независимости Украины», - сказал министр.

Ю.Бойко отметил, что Украина активно реализует политику, направленную на повышение энергоэффективности и диверсификации путей и источников поставок энергетических ресурсов.

«По поручению Президента Украины Виктора Януковича мы проводим политику диверсификации путей энергоснабжения и источников энергетических ресурсов. Энергоэффективность является ключевым вопросом энергетической политики Украины. Важно минимизировать производство электроэнергии из газа, заменить его углем, который является национальным энергетическим ресурсом, и диверсифицировать пути поставки энергоресурсов, особенно газа. Мы работаем в этом направлении ежедневно», - подчеркнул министр.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м. Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует среднегодовую цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.