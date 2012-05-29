Об этом Н.Азаров заявил во время встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках визита в Ашхабад, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Бесспорно, Украина и украинские компании найдут свое место на туркменском рынке, который сейчас динамично развивается и который для нас чрезвычайно перспективный», - отметил Н.Азаров.

В свою очередь Президент Туркменистана пообещал личную поддержку украинским компаниям, которые уже работают на туркменском рынке или имеют желание осуществлять в этой стране свою деятельность. В то же время он назвал сферы, заинтересованность в которых туркменской стороны будет наибольшей, в частности, область высоких технологий, АПК, телекоммуникации. Кроме того, он пригласил украинский бизнес принимать участие в развитии транспортной инфраструктуры Туркменистана, строительстве портов, торгового флота (в том числе контейнеровозов, речных барж и буксиров).

«Мы обсудили практически все вопросы нашего двустороннего сотрудничества, и Президент Туркменистана, зная, что я поеду на строительную площадку, где работают наши специалисты, попросил меня передать благодарность и высокую оценку качества и темпов проведения работ нашими строителями», - отметил Н.Азаров. Премьер-министр Украины подчеркнул, что украинская строительная компания, которая занимается строительством дренажно-коммуникационного тоннеля в Ашхабаде, имеет гарантированный объем работ на следующие три года.

При этом он подчеркнул, что Туркменистан является страной, которая динамично развивается, а также отметил, что до 30% годового бюджета идет на капитальные вложения. Ежегодно это составляет около 10 млрд. долларов. Именно поэтому, отметил Н.Азаров, сотрудничество с такой страной является чрезвычайно перспективным для Украины.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Туркменистаном. Это для нас чрезвычайно важный партнер во многих областях. И такое сотрудничество является чрезвычайно перспективным на многие годы вперед», - сказал глава украинского правительства. Н.Азаров сообщил, что он поручил министру экономического развития и торговли Украины Петру Порошенко провести встречу с профильными министрами Туркменистана, во время которой стороны обсудят вопросы реализации конкретных проектов двустороннего сотрудничества.

Президент Туркменистана отметил, что сейчас роль межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества существенно повышается, поскольку между Украиной и Туркменистаном есть общие тенденции развития и конкретные направления сотрудничества, которые необходимо обсуждать на этой комиссии и доводить их до практической реализации.

Н.Азаров передал приветствие от Президента Украины Виктора Януковича. Премьер-министр также отметил положительные изменения, которые произошли в столице Туркменистана за последние годы.

*** В 2011 году темпы роста ВВП Туркменистана составляли 114,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. При этом в отраслях экономики темпы роста составили: в промышленности 124,6%, строительстве – 112,5%, в сфере транспорта и связи – 108%, торговле – 108,9%, сфере услуг – 108,1%.