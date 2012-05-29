Эксперты: права украинских больных защищены очень плохо

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН директор Южного Украинского центра по правам граждан в здравоохранении Виктор Глуховский, об этом свидетельствуют результаты Отчета о проведении второго этапа европейских исследований соблюдения прав пациентов в Украине с применением европейских стандартов.

«У нас уважение к правам с точностью до наоборот с тем, что сделали в Евросоюзе. Нам придется в реформе здравоохранения эту пирамиду перевернуть наоборот, чтобы мы могли соответствовать», - сказал он.

По словам В.Глуховского, по каждому праву пациентов в проведенном исследовании есть четкий индикатор, что позволяет установить, по какой причине показатели падают.

«Если нам нужно будет проанализировать, в чем проблема в реализации того или иного права, например, права на предотвращение страданий и боли, то у нас в этом праве порядка 18 индикаторов, в которых четко показано, что у нас не соблюдается и что нужно сделать», - сообщил В.Глуховский.

В частности, по его словам, в Украине в медицинских учреждениях отсутствуют методики управляемой боли, больницы не оснащены автоматическими аппаратами для введения обезбаливающих средств, не ведутся учеты интенсивности боли.

В.Глуховский подчеркнул, что Украина стала первой страной на постсоветском пространстве, где были проведены такие исследования. «Ни в странах бывшего соцлагеря, ни в странах СНГ эти исследования еще не проводятся. После нас европейцы начали вести переговоры, чтобы провести эту работу в Казахстане», - сказал эксперт.

По его словам, результат исследования также показал, что добиться компенсации за ущерб в системе здравоохранения практически невозможно.

Глава Общественного совета при Госслужбе Украины по вопросам противодействия ВИЧ-СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, глава правления ОО ”Инициативы в общественном здравоохранении” Андрей Гук отметил, что исследование позволяет по-новому посмотреть на процессы, происходящие в системе здравоохранения.

«Следующим шагом будет глубокий анализ результатов этого исследования и широкое общественное обсуждение для того, чтобы выработать четкие рекомендации, что необходимо изменить или откорректировать», - сказал он.

«Такие исследования должны проводиться систематически, регулярно, для того, чтобы иметь ответную информацию для организаторов реформ системы здравоохранения», - считает заместитель директора Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Юрий Ященко.

В.Глуховский сообщил, что после того, как результаты исследования будут напечатаны, они будут предоставлены библиотекам и исследовательским центрам.