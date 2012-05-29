Литвин: ТС - это экономический проект, а ЕС - политический

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин сказал на брифинге в Воронеже.

Он подчеркнул, что «там, где есть наши интересы, где за нас будут решать вопросы, которые касаются нас, мы там должны быть непосредственно представлены».

По его словам, Таможенный союз - это в первую очередь экономический проект, а работа с Европейским Союзом в плане ассоциации - это политический проект. «Я убежден, что сегодня экономика должна диктовать политические подходы», - подчеркнул В.Литвин.

Он также сказал, что Украина изучает принципы работы Таможенного союза, и добавил, что нужно время и «трезвый и объективный анализ».

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Как сообщал УНИАН, Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин надеется, что в ближайшее время будет реализован проект с РФ по строительству самолета Ан-70.

Об этом он сказал вчера на открытии 10 заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ВР и Федерального собрания РФ.

В.Литвин также подчеркнул, что своевременным было бы реанимировать рабочую группу Межпарламентской комиссии по развитию сотрудничества между Украиной и РФ в высокотехнологических и наукоемких отраслях, в том числе в сфере авиации и космонавтики.

«Ее создание было предусмотрено еще в ноябре 2010 года в Киеве протоколом девятого заседания комиссии. Тесное взаимодействие рабочей группы с исполнительной властью и заинтересованными предприятиями позволило бы разрешить застарелые проблемы и усовершенствовать правовые основы сотрудничества двух стран», - подчеркнул В.Литвин.

Он также заявил, что время «требует от нас прагматизма, больше дел и меньше слов».

«В последние годы наши отношения утонули в словах – часто сказанных сгоряча, из расчета политической тактики, или в ответ в словесной дуэли. Глубоко убежден, что в украинско-российских отношениях пришло время прекратить «производить слова» и начать делать дела», - подчеркнул председатель ВР.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Россия подтвердила готовность совместно с Украиной строить самолеты Ан-70 и другие модели самолетов семейства «Ан».