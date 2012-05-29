Киевские гостиницы подорожали (обзор)

По данным компании, в первом квартале т.г. стоимость стандартного двухместного номера в отелях категории 5 звезд находилась в диапазоне 500–600 долл./сутки, в гостиницах уровня 3 и 4 звезды – 75–150 долл. и 125– 440 долл./сутки соответственно. При этом цены в пятизвездочных гостиницах номинируются преимущественно в евро, в гостиницах категории 4 звезды – в евро и гривнях, в гостиницах 3 звезды – в гривнях.

В компании отметили, что на период проведения Евро-2012 гостиницы, расположенные в городах, принимающих матчи чемпионата, намереваются повысить стоимость проживания в 1,5-2 раза. Данный ценовой всплеск будет краткосрочным и вряд ли продлится до конца III квартала 2012 года, считают эксперты.

Согласно обзору, в I квартале в Киеве были введены в эксплуатацию три гостиницы категории 3-5 звезды с общим номерным фондом 591 номер (гостиница «Автограф» на 275 номеров, 3-звездочный парк-отель «Голосеево» на 58 номеров, 5-звездочная гостиница Fairmont Grand Hotel Kyiv на 258 номеров). Новые объекты вышли на рынок с тарифами, сопоставимыми со среднерыночными. Исключение составила гостиница «Автограф», цены на проживание в которой на 15-20% выше среднерыночных цен для отелей категории 4 звезды.

В результате ввода в эксплуатацию данных объектов, доля гостиниц 4-5 звезд в общей структуре предложения достигла 28%. Основной объем номерного фонда по-прежнему приходится на гостиницы категории 1-3 звезды (72% от общего предложения гостиничных номеров).

По данным компании, в начале текущего года отмечалось традиционное сезонное снижение заполняемости киевских отелей, однако, с середины февраля спрос на размещение в столице начал расти. На конец I квартала загрузка отелей категории 4-5 звезды находилась в диапазоне 65-70%, для трехзвездочных гостиниц показатель составил 60-65%.