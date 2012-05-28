Бойко: Украина будет добывать сланцевый газ за деньги инвесторов

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, об этом в ходе круглого стола, посвященного презентации исследования «Природный газ и энергетическое будущее Украины», заявил глава Минэнергоугля Юрий Бойко.

В ходе своего выступления на круглом столе министр отметил, что Украина провела оценку запасов природного и нетрадиционного газа и приглашает частных инвесторов к активному сотрудничеству в добыче углеводородов. «Выводы, отмеченные в отчете, который представили наши коллеги из компании IHS CERA, являются реалистичными, потому что они имеют очень большой опыт в исследовании освоения месторождений сланцевого газа в разных странах. Отчет показывает значительные перспективы для инвесторов», - сказал Ю.Бойко.

Вместе с тем Ю.Бойко отметил, что освоение украинских месторождений углеводородов, в частности, сланцевого газа, нуждается в значительных капиталовложениях в разведку и добычу.

«Естественно, что инвестиции в добычу будут частными. Это проекты, основанные на инвестициях без учета бюджета, потому что любой проект такого масштаба, который имеет конечной целью коммерческую реализацию продукции, основан на частных инвестициях», - подчеркнул министр.

По его словам, Украина намеревается значительно увеличить собственную добычу энергоресурсов и продолжать исследование запасов сырья. «Убежден, что мы продлим сотрудничество с компанией IHS CERA и в дальнейшем. Следующей темой исследования будет тема угля и другие направления», - сказал Ю.Бойко.

Справка УНИАН. 25 мая 2012 года, в ходе круглого стола в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, эксперты консалтинговой компании IHS CERA презентовали модель добычи газа в Украине на период до 2035 г. Согласно выводам экспертов, в случае увеличения инвестиций в добычу газа, как традиционной, так и нетрадиционной добычи с нынешних 1 млрд долл. в год, до 10 млрд долл. в год, Украина до 2035 года Украина сможет добывать до 60 млрд куб. м газа в год и более. Таким образом, по мнению экспертов, Украина сможет полностью обеспечить собственные потребности в природном газе.