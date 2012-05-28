Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине в 2012 году с 7,9% до 7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава миссии МВФ в Украине Крис Джарвис на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

«По ожиданиям, в этом году показатели роста замедлятся из-за слабого спроса на продукцию украинского экспорта. По нашим прогнозам, показатель годового роста составит 3%. Годовая инфляция прогнозируется на уровне около 7%, - отметил К.Джарвис. - Мы ожидаем, что дефицит текущего счета увеличится до 6,5% от ВВП при неизменной экономической политике, следовательно, если активизировать политику, дефицит мог бы быть ниже».

Как сообщал УНИАН, в апреле МВФ ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

По прогнозам Фонда, рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

По информации Госстата, в Украине в апреле этого года против марта 2012 г. цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. – 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.