«Турбоатом» никто не минировал

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Из-за проведения обследования территории предприятия его работа была приостановлена, эвакуировано более 340 чел.

Работники взрывно-технической службы, осмотрев более 19 тыс. кв. м территории, взрывоопасных устройств и веществ не обнаружили.

Приняты все необходимые меры для установления личности позвонившего в милицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.38 в милицию поступило анонимное сообщение, что в административном корпусе ООО «Турбоатом» заложено взрывное устройство и через три часа произойдет взрыв.