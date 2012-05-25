«Турбоатом» никто не минировал
17:32, 25 мая 2012Общество
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Информация о заминировании административного корпуса ООО «Турбоатом» в Харькове не подтвердилась.
«Турбоатом» в безопасности
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
Из-за проведения обследования территории предприятия его работа была приостановлена, эвакуировано более 340 чел.
Работники взрывно-технической службы, осмотрев более 19 тыс. кв. м территории, взрывоопасных устройств и веществ не обнаружили.
Приняты все необходимые меры для установления личности позвонившего в милицию.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.38 в милицию поступило анонимное сообщение, что в административном корпусе ООО «Турбоатом» заложено взрывное устройство и через три часа произойдет взрыв.
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