В КНУ им. Шевченко - громкий скандал

Как сообщает "Газета по-українськи" (№1421 от 25 мая), расследование начато из-за ситуации, возникшей на ІV курсе факультета психологии, когда две студентки - Екатерина П. и Дарья С. - отказались сдавать деньги на фуршет для преподавателей и обнародовали списки продуктов, которые им предлагали купить для кафедры.

"Это не совсем коррупция. Это такая крепостническая система. Список, что надо купить, писали не студенты, а методистка из кафедры. Правда, активнейшие участники поборов предлагали испечь домашние тортики, думали, где подешевле купить икру. То есть, была и собственная инициатива студентов. С протестом меня поддержала одногруппница. Мы написали обращение к ректору университета. Его подписали четверо студентов. Но двое убрали свои фамилии. От меня друзья отвернулись. Не хотят вылететь из университета, боятся, что из-за протеста не поступят в магистрат. Зато поддержали студенты других вузов. Присылают эсэмэски: "Держись. Все делаешь правильно! Это круто", - сказала Екатерина.

Как отмечает газета со ссылкой на студенток, «сначала в списке были определены 12 пунктов с перечнем продуктов, потом черной ручкой было дописано: разовая посуда, две банки икры, масло, тарталетки, по две упаковки красной и белой рыбы, три банки оливок без косточек, салат, огурцы, помидоры, 500 г редиса, два лимона, виноград. Из напитков планировали купить две бутылки водки, по две бутылки красного и белого вина, три бутылки коньяка "Крымский". На закуску – «нарезка 3-х видов по 600-700 г (шинку не брать!), сыр 2 видов (с дырками один), грибы (ассорти, без шампиньонов)».

Другая студентка Кристина считает нормальным таким способом отблагодарить преподавателей после защиты бакалаврских работ. "Из-за клеветы Кати и Даши преподаватели от угощения отказались. Даже минеральную воду из стола перед комиссией попросили убрать. Сегодня Екатерина защищала свою работу. Ее никто не валил, задали несколько вопросов. Она подставила весь курс. У нас преподаватели никогда не брали взяток. Когда мы готовили бакалаврские, отвечали на наши электронные письма в одиннадцать вечера. Разве нельзя было их отблагодарить?", - спросила она.

23 мая Екатерину, Дарью и старосту курса Анастасию вызывал ректор университета Леонид Губерский. "Я как раз защитилась и поехала к нему, оценок не дождалась. Губерский продержал нас в кабинете полтора часа. Говорил с каждой отдельно. Староста взяла всю вину на себя. Ректор рассердился, поскольку ему реально врут. Спросил: студентка написала этот список почерком нашей методистки? Декана факультета тоже вызывали. Он сидел молча", - сообщила Екатерина.

"На меня из-за протеста обозлились преподаватели. На защиту не допустили. Преподаватель, с которым писала бакалаврскую, не дает характеристику на работу. Заберу документы. Я не хочу получать диплом у таких людей", - добавила вторая студентка.

В свою очередь, преподаватели опровергают информацию, что студенты накрывают для них фуршеты. "Мы сами приносим себе обеды или едим в студенческой столовой. Если студенты хотят отблагодарить, то дарят цветы. Не вижу в этом ничего криминального. Что теперь - нельзя и школьникам цветы на 1 сентября нести?", - цитирует газета одного из преподавателей.

Декан факультета психологии Леонид Бурлачук комментировать ситуацию отказался. "Мы проводим собственное расследование. Допрашиваем всех фигурантов этого дела", - сообщил проректор университета Владимир Шевченко.

Вечером 23 мая стало известно, что методистку кафедры уволили, а декана временно отстранили от работы.