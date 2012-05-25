Немецкий врач: Тимошенко постоянно под видеокамерой
06:50, 25 мая 2012Общество
2263 0
При условии постоянного наблюдения любой пациент подвергается стрессу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзализницы» в Харькове заявила журналистам врач экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Аннет Рейсхауэр, говоря о влиянии на процесс лечения постоянного наблюдения работников пенитенциарной службы за экс-премьером.
«Это очень тяжелый аспект. Каждый пациент при постоянном наблюдении был бы взволнован, подвергался стрессу, и любая форма такого стресса не полезна для здоровья», - сказала А.Рейсхауэр.
По ее словам, условия работы в Харькове «частично такие же», как в Германии, «но особые обстоятельства делают ее (работу – УНИАН) совсем другой».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter