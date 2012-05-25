У ВМС Украины амбициозные планы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Севастополе заявил первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев в интервью журналистам в ходе проведения совместного командно-штабного учения флотов Украины и России «Фарватер мира - 2012».

«Сегодня (24 мая. - Ред.) вы видели работу вертолетов Ка-27 и Ми-14 в поисково-спасательном варианте. Именно эти два летательных аппарата мы восстановили в прошлом году. Сейчас они полностью боеготовы, отработана подготовка экипажей, по три экипажа на каждом летательном аппарате», - сказал С.Елисеев.

Комментируя перспективы восстановления технической готовности морской авиации в текущем году, вице-адмирал отметил: «Мы также планируем нарастить усилия по технической готовности нашей морской авиации. В этом году планируем дополнительно ввести в строй два вертолета Ка-27 и еще один вертолет Ми-14».

По его словам, украинский флот за последние три года стал выделять намного больше средств именно на поддержание и восстановление технической готовности, производство различного рода комплектующих.

Как сказал начальник штаба - первый заместитель командующего ЧФ России вице-адмирал Александр Троян, «у российской стороны отремонтированы практически все летательные аппараты».

По его словам, «практика показывает, что наиболее эффективным для спасения личного состава как с борта надводного корабля, так и с воды является использование вертолетов Ка-27 пс (поисково-спасательный вариант)».

Во время практического этапа учения «Фарватер мира-2012» в эпизоде по оказанию помощи аварийному высокобортному судну приняли участие, в частности, 6 самолетов и вертолетов ВМС Украины и ЧФ РФ, по три от каждой стороны.