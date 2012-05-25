Порошенко напрасно ждали в Вене

Как передает корреспондент УНИАН, среди участников от Украины в программе конференции были, в частности, заявлены министр экономического развития и торговли Петр Порошенко и председатель “Укравтодора” Владимир Демишкан. Вместе с тем, они не приехали в Вену.

П.Порошенко должен был принять участие в дискуссии на тему “Региональные экономические перспективы и приоритеты” вместе с министром финансов Грузии Димитри Гвиндадзе, министром финансов Молдовы Вячеславом Негрута и заместителем министра финансов Армении Варданом Арамяном.

Во время дискуссии Украину представлял посол в Австрии Андрей Березный.

По неподтвержденной информации, П.Порошенко не смог принять участие в конференции из-за болезни.

В.Демишкан должен был принять участие в дискуссии на тему “Инфраструктура для экономического развития” вместе с министром финансов Грузии Д.Гвиндадзе, директором отдела реализации транспортных программ Министерства транспорта и связи Армении Александром Бахтамяном, заместителем министра транспорта, строительства и морской экономики Польши Анджеем Масселом, мэром Кишинева Дорином Киртоаке и президентом Хорватского банка реконструкции и развития Антоном Ковачевым.

В.Демишкана на дискуссии никто не замещал.

Остальные заявленные лица приняли участие в конференции.