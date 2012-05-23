НСЖУ хочет учредить журналистскую премию и стипендию имени Игоря Лубченко
Национальный союз журналистов Украины решил провести ряд мероприятий по увековечению памяти бывшего председателя Союза Игоря Лубченко, который ушел из жизни 13 мая 2012 года.
Как сообщает «Телекритика», НСЖУ решил установить памятник И.Лубченко на Байковом кладбище, издать к годовщине смерти Книгу памяти, инициировать присвоение имени Лубченко улицам в городе Киев и Изюм (Харьковская обл.), учредить премию его имени за лучшую публикацию, теле- и радиоматериал в защиту свободы слова, прав и интересов журналистов.
Также союз планирует учредить стипендию имени И.Лубченко в Киевском институте журналистики, а ежегодно 3 ноября, в его день рождения, проводить «круглые столы», творческие вечера и другие мероприятия, посвященные актуальным проблемам журналистики.
Как сообщал УНИАН, заслуженный журналист Украины И.Лубченко умер 13 мая 2012 г., на 75-м году жизни.
И.Лубченко был председателем Национального союза журналистов Украины на протяжении последних 15 лет – до апреля 2012 года.