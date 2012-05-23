НСЖУ хочет учредить журналистскую премию и стипендию имени Игоря Лубченко

Как сообщает «Телекритика», НСЖУ решил установить памятник И.Лубченко на Байковом кладбище, издать к годовщине смерти Книгу памяти, инициировать присвоение имени Лубченко улицам в городе Киев и Изюм (Харьковская обл.), учредить премию его имени за лучшую публикацию, теле- и радиоматериал в защиту свободы слова, прав и интересов журналистов.

Также союз планирует учредить стипендию имени И.Лубченко в Киевском институте журналистики, а ежегодно 3 ноября, в его день рождения, проводить «круглые столы», творческие вечера и другие мероприятия, посвященные актуальным проблемам журналистики.

Как сообщал УНИАН, заслуженный журналист Украины И.Лубченко умер 13 мая 2012 г., на 75-м году жизни.

И.Лубченко был председателем Национального союза журналистов Украины на протяжении последних 15 лет – до апреля 2012 года.