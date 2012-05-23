Экс-милиционеру дали 10 лет за взятку, полученную 14 лет назад

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Суду были предъявлены неопровержимые доказательства того, что «подсудимый, находясь в должности оперуполномоченного Отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Ильичевского РОВД Одессы вымогал и получил взятку в размере 30 тыс долл от гражданина Украины за непривлечение последнего к уголовной ответственности».

Кроме того, суд установил, что «страж порядка» занимался сбытом наркотических средств.

Экс-милиционеру было предъявлено обвинение в совершении преступлений, согласно признакам статей 368, 307 и 189 Уголовного кодекса Украины, на основании которых ему также запрещено занимать должности в органах власти сроком на 3 года, конфисковано имущество и лишено офицерского звания.