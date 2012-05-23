В Украине могут разрешить хранить наркотики для собственного употребления

Именно так должна измениться государственная политика борьбы с распространением наркомании, считают в Службе контроля за наркотиками.

Сейчас ведомство работает над концепцией такой политики, а до конца года сможет предложить изменения в законодательство. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как рассказал эксперт по наркополитике Павел Скала, в Украине каждый 12-й осужденный получил уголовное наказание за превышение разрешенного к хранению для собственного употребления количества наркотических веществ. После того, как Министерство здравоохранения сократило это число, тюрьмы переполнились наркозависимыми, которые не совершали преступлений против других людей.

«Были уменьшены разрешенные объемы наиболее распространенных наркотических веществ: опия, и опия ацетилированного. Семьдесят процентов наркозависимых, состоящих на диспансерном учете, зависимы именно от опиоидов. Уровень их криминализации в 100 раз выше, чем в соседней России. В Украине уголовная ответственность за эти вещества начинается с 0,005 грамма. В России это 0,5 грамма. В большинстве европейских стран ответственность начинается с 1 грамма», - отметил эксперт.

Он напомнил, что за незаконное хранение наркотиков в Украине можно получить до 10 лет тюрьмы. По его мнению, в Украине никогда не было системной борьбы с наркобизнесом, а была лишь реакция на последствия - репрессии больных наркозависимостью.

В Государственной службе контроля за наркотиками обещают изменить ситуацию. Ведомство вывели из состава Минздрава, а право на составление списков наркотических веществ и на определение количества разрешенного к хранению, согласно законодательству, осталось за министерством, напомнил глава этой службы Владимир Тимошенко. Следовательно, по его словам, служба контроля за наркотиками сначала наработает новую стратегию борьбы с распространением наркомании, а затем предложит законодателям свое видение необходимых законодательных изменений.