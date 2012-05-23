На Прорезной прорвало трубу - улицу перекроют на два дня
10:56, 23 мая 2012Общество
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На улице Прорезной в Киеве перекрыто движение транспорта в связи с прорывом трубы водопровода.
|Ремонтные работы будут проходить двое суток - с 23 по 25 мая
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении отдела связей с общественностью Управления ГАИ Киева.
Работники «Киевводоканала» начали аварийные работы. Приблизительно ремонтные работы будут проходить двое суток - с 23 по 25 мая.
ГАИ просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений, а также соблюдать Правила дорожного движения.
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