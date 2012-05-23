Луганский драмтеатр теперь будет носить имя Павла Луспекаева

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли сегодня на сессии депутаты Луганского областного совета.

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*** П.Луспекаев родился в 1927 году в Луганске, работал в составе труппы местного драматического театра. Летом 1946 года приехал в Москву, учился в Театральном училище им. Щепкина. Работал в театрах Тбилиси, Киева. В 1959-1967 годах - в ленинградском Большом драматическом театре.

Лучшие роли в кино: шофер Степан («Капроновые сети», 1963), Косталмед («Республика ШКИД», 1966). Широкую известность принесла П.Луспекаеву роль таможенника Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни» (1969).

21 июня 2011 года в Луганске был установлен памятник П.Луспекаеву в образе Верещагина.