Украинские пассажиры Costa Concordiа требуют увеличить компенсацию

Как сообщает газета «Сегодня» (№110 от 21 мая), спасшиеся украинцы подчеркивают, что пережили слишком сильный стресс и получили серьезные проблемы со здоровьем.

«Нам предложили написать, что мы пожизненно отказываемся от каких-либо претензий к туркомпании, и после этого они выплачивают компенсацию — 11 тыс. евро. Я и большинство пассажиров из Украины отказались от этой суммы и требуем минимум в два раза увеличить выплаты. Мы ведь пережили огромный стресс. У жены начались проблемы с сердцем. Сейчас наши юристы ведут переговоры с итальянской туркомпанией, которая отправила нас в круиз, чтобы та выплатила нам достойную сумму и дело не дошло до суда», — сообщил спасшийся с лайнера житель Ялты Александр Борисов.

Он подчеркнул, что вместе с супругой, которая тоже спасалась с судна, до сих пор живут без паспортов. Их документы вместе с другими вещами утонули.

В то же время, другой пассажир рейса, одессит Марк, уже судится с туркомпанией — он тоже хочет больше денег. «У меня был перелом руки. Долго пришлось лежать в больнице. Сейчас жду решения суда насчет компенсации», — сказал он.

Спасшиеся украинцы заявляют, что трагедия принесла большую популярность трагическому маршруту. В то же время, летом в Крыму планируется провести встречу выживших пассажиров из Украины и России.

Как сообщалось, круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в ночь на 14 января в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы. На борту судна находились более 4,2 тыс человек. Жертвами трагедии стали 30 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

На данный момент судно лежит на боку на мелководье.