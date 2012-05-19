В Одессе зарезали офицера ВСУ

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области.

Тело мужчины было обнаружено во дворе дома №43 на улице Фонтанская дорога.

Оперативники Шевченковского отделения милиции Приморского РОВД Одессы задержали подозреваемого в убийстве по «горячим следам». При обыске изъято вещественное доказательство - окровавленный нож. Он признался, что совершил преступление на почве внезапно возникших неприязненных отношений с потерпевшим.

Как уточнил руководитель ОСО Владимир Шаблиенко, «очевидцы стали свидетелями того, что вечером 18 мая несколько человек распивали спиртное за столиком во дворе. Вдруг один ударил ножом другого, попав точно в сердце».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.