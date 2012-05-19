Сегодня в центре Баку официально откроют Евровидение

Как передает РИА «Новости», открытие состоится в центре города, недалеко от специально построенного для этого концертного комплекса Baku Crystal Hall, где пройдут основные события песенного соревнования.

На открытие приглашены делегации всех 42 стран-участниц "Евровидения", которые, предваряя торжественную церемонию, пройдут по красной ковровой дорожке перед многочисленными фанатами и прессой.

Символ конкурса этого года - огненный цветок, а слоган - Light your fire! ("Зажги свой огонь!"). Этими рисунками и надписями украшен весь центр города, а на площади перед Старым городом установлен огромный неоновый шар с эмблемой конкурса, который крутится вокруг своей оси и напоминает планету Земля, целиком охваченную лихорадкой под названием "Евровидение". Кроме того, набережная города, считающаяся основным местом проведения досуга жителей и гостей столицы Азербайджана, освещена фонарями в форме главной эмблемы песенного конкурса - сердца.

Основные мероприятия "Евровидения" пройдут 22 и 24 мая – полуфиналы, и 26 мая – финал.

Во время полуфиналов будет определена двадцатка финалистов. Кроме того, на сцену Baku Crystal Hall 26 мая выйдут участники, представляющие страны "Большой пятерки" - Германию, Испанию, Великобританию, Францию и Италию, и исполнительница из Азербайджана. Победителей конкурса выберут при помощи профессионального жюри и зрительского голосования.

В первом полуфинале на сцену Baku Crystal Hall выйдут представители России, Черногории, Исландии, Греции, Латвии, Албании, Румынии, Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Израиля, Сан-Марино, Кипра, Дании, Венгрии, Австрии, Молдовы и Ирландии. Во втором полуфинале поборются участники из Сербии, Македонии, Нидерландов, Мальты, Беларуси, Португалии, Украины, Болгарии, Словении, Хорватии, Швеции, Грузии, Турции, Эстонии, Словакии, Норвегии, Боснии и Герцеговины, Литвы.

Как сообщалось, Украину на конкурсе "Евровидение» в Баку представляет певица Гайтана.