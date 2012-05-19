Родители, бросившие детей в колодец, получили пожизненный срок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе приговор Бобровицкого районного суда по уголовному делу по обвинению жителей г. Носовка в убийстве двух малолетних детей.

Согласно п.п. 1, 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетних детей, совершенное по предварительному сговору группой лиц), за особо тяжкое преступление супруги были осуждены к пожизненному лишению свободы.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года в милицию поступило сообщение об исчезновении двоих детей. Их тела были обнаружены в колодце под досками и бревнами. По словам родителей, они выпили, поругались и бросили детей в колодец.