В Черном море ловили вражескую подводную лодку

В частности, впервые за несколько последних лет была выполнена задача по поиску подводной лодки в определенном районе, сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС.

Кроме того, фрегат «Гетьман Сагайдачний» и противолодочный корвет «Тернопіль» в морском полигоне боевой подготовки осуществили зенитно-ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по надводным целям и по воздушным целям. При выполнении стрельбы по воздушным целям сбросы мишени обеспечивал самолет морской авиационной бригады Бе-12.

По информации заместителя командующего ВМС Украины по боевой подготовке - начальника управления боевой подготовки капитана 1-го ранга Дениса Березовского, мишени были успешно поражены. По предварительным оценкам, корабли и морская авиация свою задачу выполнили.

Как отметил заместитель командующего, во время выхода в море корабельное соединение также отработало элементы совместного маневрирования.

На борту фрегата во время выхода в море находились главный инспектор Министерства обороны Украины Валерий Фролов и главный инспектор ВМС Главной инспекции Министерства обороны Украины контр-адмирал Олег Кузьменко.