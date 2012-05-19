В Черном море ловили вражескую подводную лодку
Противолодочная ударная группа ВМС в составе корабельной и авиационной ударных групп в Черном море во время проверки уровня подготовленности выполнила ряд учебно-боевых упражнений.
В частности, впервые за несколько последних лет была выполнена задача по поиску подводной лодки в определенном районе, сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС.
Кроме того, фрегат «Гетьман Сагайдачний» и противолодочный корвет «Тернопіль» в морском полигоне боевой подготовки осуществили зенитно-ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по надводным целям и по воздушным целям. При выполнении стрельбы по воздушным целям сбросы мишени обеспечивал самолет морской авиационной бригады Бе-12.
По информации заместителя командующего ВМС Украины по боевой подготовке - начальника управления боевой подготовки капитана 1-го ранга Дениса Березовского, мишени были успешно поражены. По предварительным оценкам, корабли и морская авиация свою задачу выполнили.
Как отметил заместитель командующего, во время выхода в море корабельное соединение также отработало элементы совместного маневрирования.
На борту фрегата во время выхода в море находились главный инспектор Министерства обороны Украины Валерий Фролов и главный инспектор ВМС Главной инспекции Министерства обороны Украины контр-адмирал Олег Кузьменко.