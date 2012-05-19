ФГИУ продаст еще два облэнерго

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

ФГИУ планирует также в августе 2012 г. выставить на аукцион на фондовой бирже 21% акций ПАО «Черкассыоблэнерго»

Напомним, в ходе стартовавшей в 2011 г. приватизации энергокомпаний было приватизировано на конкурсах 9 пакетов энергораспределительных и энергогенерирующих компаний. Стоимость продажи этих пакетов составила более 5,3 млрд грн.

Справка УНИАН. Энергопоставляющая компания ОАО «Тернопольоблэнерго» – монополист по поставке и транспортировке электроэнергии в Тернополе и Тернопольской области.

50,999% акций компании владеет НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited (обе Кипр).

ПАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области.

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).