В Киеве задержали помощника судьи Апелляционного суда

Прокуратурой столицы совместно с УСБУ в г. Киеве задержан помощник судьи Апелляционного суда Киевской области, который получил неправомерную выгоду в размере 3 тысяч долларов за содействие в принятии этим судом положительного решения по гражданскому делу.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева, продолжается осмотр места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения.