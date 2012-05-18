В Киеве задержали помощника судьи Апелляционного суда
17:48, 18 мая 2012Общество
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«Правоохранителя» поймали за руку, когда он получал взятку.
Цена положительного решения - три тысячи долларов
Прокуратурой столицы совместно с УСБУ в г. Киеве задержан помощник судьи Апелляционного суда Киевской области, который получил неправомерную выгоду в размере 3 тысяч долларов за содействие в принятии этим судом положительного решения по гражданскому делу.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева, продолжается осмотр места происшествия.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения.
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