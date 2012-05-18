Евро достиг минимума за полтора года

Угроза повторения рецессии в еврозоне, а также усугубление долговых проблем в европейском регионе вызвали стремительное обесценивание евро. Вчера его курс достиг минимального уровня за последние полтора года, опустившись до $1,26 на момент открытия торгов на американском рынке. Это самый низкий уровень с 25 августа 2010 года, когда евро упал до $1,27, отмечает Коммерсант-Украина. На этот раз падение было спровоцировано негативными новостями о рецессии в Испании, ВВП которой сократился на 0,3% с начала года. Однако ключевой проблемой остается ситуация в Греции, в ожидании результатов парламентских выборов в которой застыла вся Европа. В самой стране также нарастает паника — за понедельник-вторник население Греции сняло с банковских счетов 1,2 млрд евро.

Межбанковский украинский рынок вчера также испытывал давление негативных новостей — по данным валютного индикатора, курс евро опустился до 10,23/10,26 грн.

На сегодня НБУ установил официальный курс в 10,13 грн за евро.

Эксперты говорят, что дальнейшая судьба европейской валюты определится после парламентских выборов в Греции 17 июня. "Партия дала понять, что настроена жестко и намерена разорвать отношения с МВФ. Однако, как показывает практика, одно дело говорить перед выборами, и совсем другое — после. Скорее всего после выборов начнутся переговоры и торг,— отмечает руководитель информационно-аналитического центра "Форекс Клуб Украина" Николай Ивченко.— Если их позиция все-таки будет жесткой, то произойдет дефолт, но процесс выхода Греции из еврозоны будет длиться 1-2 года. Потери еврозоны от этого будут огромными: от 280 млрд до 1 трлн евро. Не исключено, что Греции дадут еще год, пересмотрят программы экономии".

Ситуация до конца года может измениться как в позитивную, так и в негативную сторону. "Сейчас проблема мира номер один — это Греция. Курс евро на 95% зависит от ее дальнейшей судьбы. Однако во второй половине года могут возникнуть большие сложности где-то еще",— считает аналитик ИК "Тройка Диалог Украина" Евгений Гребенюк. По оценке господина Ивченко, курс евро в ближайшее время будет держаться на уровне $1,23, а в Украине — 9,8 грн: "Вслед за этим будет происходить повышение стоимости доллара. Оно уже началось и может достигнуть 8,2 грн за доллар на наличном рынке". Еще одним ключевым фактором давления на курс евро станет активность со стороны Соединенных Штатов. "Чрезмерная девальвация евро является серьезной опасностью для внешней торговли в США. Сейчас евро падает, поэтому вся Европа массово меняет его на доллары. Есть мнение, что курс евро в $1,2 станет критической точкой, поэтому США будут предпринимать все, чтобы не допустить его снижения. Методы могут включать интервенции, изменение нормативов ликвидности, монетарные шаги",— предполагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.