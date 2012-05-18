Министр: Украина и Польша заняты реформой вооруженных сил

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, об этом министр обороны Украины Дмитрий Саламатин заявил на встрече в Варшаве с министром национальной обороны Республики Польша Томашем Семоняком.

В ходе встречи руководители оборонных ведомств Украины и Польши обсудили большой спектр вопросов развития двустороннего и регионального сотрудничества в оборонной и безопасностной сферах.

«Мы обязаны интенсифицировать сотрудничество между нашими Вооруженными силами по всем направлениям», – отметил Д.Саламатин.

Как подчеркнул глава отечественного оборонного ведомства, сегодня и Украина, и Польша серьезно занимаются реформированием собственных вооруженных сил. Ввиду этого, очень важен для обеих сторон обмен опытом, в том числе опытом комплектования армии по контрактному принципу. Важным направлением сотрудничества в военной сфере Д.Саламатин назвал проведение двусторонних учений, а также участие украинских и польских военных в многонациональных учениях.

Значительное внимание Д.Саламатин и Т.Семоняк уделили обсуждению вопросов сотрудничества оборонных ведомств Украины и Польши по обеспечению безопасности воздушного пространства обоих государств во время проведения финальной части Евро-2012.

«Вооруженные силы Украины и Польши уверенно подготовились к обеспечению безопасности Евро-2012. Это свидетельствует о нашей возможности работать с максимальной эффективностью и в будущем, – заявил Д.Саламатин. – Безопасность воздушного пространства во время Евро-2012 с украинской и польской сторон будет обеспечена полностью.

По итогам переговоров стороны подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Республики Польша о военном сотрудничестве относительно обмена информацией и выполнения полетов военными воздушными судами Украины и Республики Польша в воздушном пространстве обоих государств.

Главы оборонных ведомств Украины и Республики Польша также подчеркнули важность развития других направлений двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. В частности, речь шла о сотрудничестве предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и Польши, развитии контактов в гуманитарной сфере и т п.