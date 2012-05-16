В Донецке на ж/д вокзале искали бомбу: пассажиров эвакуировали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.

В сообщении отмечается, что сегодня, 16 мая, в 07.57 на телефонную линию 102 позвонила неизвестная женщина и сообщила о том, что возле камеры хранения железнодорожного вокзала станции «Донецк» она обратила внимание на бесхозные подозрительные картонные коробки. О происшествии была оперативно информирована дежурная часть Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники Управления МВД Украины на Донецкой железной дороги, специалисты-кинологи, сотрудники взрывотехнической службы, представители СБУ, МЧС, скорой помощи и пожарной части.

Место нахождения подозрительных коробок было оцеплено, пассажиры эвакуированы, после чего проведен осмотр места происшествия.

В ходе осуществления необходимых мер информация о нахождения посторонних предметов и взрывчатки не подтвердилась.

В пресс-службе отметили, что следственно-оперативная группа сработала профессионально, грамотно, соблюдая условия безопасности пассажиров и, в то же время, не допустив паники среди лиц, находящихся в помещении железнодорожного вокзала.

Уже в 10.00 работа железнодорожного вокзала станции «Донецк» возобновилась в обычном режиме, заключили в милиции.